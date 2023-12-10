Москва, 10 декабря, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Российский актёр Иван Охлобыстин в интервью aif.ru рассказал о том, как певица Алла Пугачёва пыталась помешать исполнителю SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в начале его карьеры.

РИА Новости / Григорий Сысоев

По его словам, певица возглавляла жюри шоу «Фактор А» в 2013 году и не дала Дронову одержать победу в проекте, несмотря на то, что хвалила его вокальные данные и восхищалась его талантом.

«Кстати, ведь Алла Пугачёва выгнала SHAMAN с проекта», — уточнил Охлобыстин, добавив, что после ухода Дронова из шоу Пугачёва исчезла из его жизни.

Собеседник издания также объяснил успех SHAMAN в нынешнее время. Актёр предположил, что у него очень приличные родители и хорошая среда, а талант певца Охлобыстин назвал великолепным.

Как передавало ИА Регнум, граждане России считают самыми патриотичными музыкантами страны Ярослава Дронова (SHAMAN), Олега Газманова и Николая Расторгуева. В топ-3 исполнителей, которые вызывают у граждан России стыд, вошли Алла Пугачёва, Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (18%) и Филипп Киркоров.

Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) уехали в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. Галкин на своих концертах неоднократно высказывался в поддержку киевского режима и делал острые антироссийские заявления.

В 2022 и 2023 годах Пугачёва приезжала в Россию. После её приезда в ноябре 2023 года представители общественного движения «Зов народа» обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием задержать и допросить певицу по вопросу о её возможном участии в финансировании ВСУ.