Москва, 14 декабря, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Курс национальной валюты в России плавающий и зависит от разных условий, в том числе от цен на экспортные товары и от растущего спроса внутри страны. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции, где подводит итоги года, заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава государства отметил, что свою роль в укреплении рубля сыграл указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами, который ввёл элементы определенного контроля со стороны Центробанка и правительства.

«В прежние годы не нужно было никаких ограничений, так как мы получали достаточно информации о том, куда идёт значительная часть нашего экспорта. Теперь мы не получаем эту информацию», — констатировал Путин.

Президент отметил, что в 2021 году при обслуживании российского экспорта на 87% использовались доллар и евро. Однако сейчас в результате ограничений использование этих валют в международных расчётах России сократилось с 87% до 24%. Путин добавил, что, используя рубль в качестве национальной валюты, Россия сохраняет свой суверенитет.

«Растущий спрос в экономике, в том числе на инвестиционные ресурсы, тоже влияет на укрепление рубля. Это хороший сигнал», — резюмировал президент.

Ранее Путин оценил идею президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар. По его словам, это значительная утрата суверенитета страны.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря курс доллара на Московской бирже превысил 93 рубля впервые с 3 ноября. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щёрбаченко считает, что до конца 2023 года в России рубль будет торговаться в промежутке от 83 до 85 рублей за доллар, если тенденции к его укреплению сохранятся. Он отметил, что повышение ставки, обязательная продажа валютной выручки экспортёрами — всё это способствует укреплению рубля.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с ИА Регнум заявила, что ближе к Новому году курс рубля может вернуться к значению в 90 рублей за доллар.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что большого потенциала для укрепления рубля нет, предпосылок для его сильного снижения также нет.

12 октября для стабилизации курса рубля указом Путина установили обязательную продажу валютной выручки рядом экспортёров сроком на шесть месяцев.