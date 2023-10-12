Москва, 12 октября, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Указом президента РФ Владимира Путина для стабилизации курса рубля устанавливается обязательная продажа валютной выручки рядом экспортёров сроком на шесть месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

Утверждён перечень экспортёров, которые будут зачислять на свои счета в банках заработанную иностранную валюту и продавать на внутреннем рынке.

При этом сроки продажи и объём валюты, которая должна быть обязательно продана, будут установлены правительством России.

Два вторых основных нововведения касаются введения обязанности для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, а также в отдельные компании введут уполномоченных представителей Росфинмониторинга, которые будут мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.

Указом президента опредёлен полный перечень экспортёров, которых касается принятый документ. Он состоит из 43 групп компаний топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поводов для беспокойства из-за курса доллара нет. Кроме того, он призвал привыкать жить в рублёвой зоне и не зависеть от доллара. Как полагает Песков, чрезмерное внимание к колебанию курса доллара — это «рудимент прошлого».

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил 12 сентября, что курс рубля к доллару неоправданно занижен. По его словам, на ослабление рубля повлияло увеличение доли импорта и отток капитала.

Непреодолимых проблем в ситуации с курсом рубля нет, все факторы являются управляемыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2023.

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден, в настоящий момент факторы складываются в пользу укрепления российской валюты.