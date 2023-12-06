Москва, 6 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Большого потенциала для укрепления рубля нет, предпосылок для его сильного снижения также нет, заявил 6 декабря глава Сбера Герман Греф.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, в моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар.

«Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала, чтобы рубль сильно ослаб», — сказал он на пресс-конференции в рамках дня инвестора.

Он добавил, что при сложившемся торговом балансе импорта и экспорта сегодняшний курс рубля кажется наиболее сбалансированным.

Как сообщало ИА Регнум, курс доллара на Московской бирже 6 декабря превысил 93 рубля впервые с 3 ноября.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко 22 ноября в беседе с ИА Регнум заявила о возможном возвращении до конца года к курсу 90 рублей за доллар. Она отметила, что спрос на иностранную валюту обычно растёт в преддверии новогодних праздников.