Москва, 13 декабря, 2023, 17:54 — ИА Регнум. После пустого визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки у Киева остаётся только две возможности сохранить украинское государство хоть в каком-то виде. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов отметил, что поездка Зеленского в США оказалась пустой. Киеву не удалось убедить Вашингтон, что поддержка Украины важнее безопасности США.

По мнению политолога Фельдмана, совместная пресс-конференция американского президента Джо Байдена с главой киевского режима в очередной раз доказала оторванность лидера США от реальности, а также подтвердила отсутствие у Вашингтона чёткого плана по дальнейшей судьбе Украины.

«И интересно, что Зеленский это чувствует и понимает. Он вернётся домой с осознанием, что аттракцион былой финансовой и военной щедрости сворачивается. И открываются две перспективы — либо рассчитывать на собственные силы: бороться с коррупцией и разворачивать ВПК. Либо уходить в отставку, взяв весь негатив на себя, и дать возможность новому руководству Украины начинать переговоры с Россией», — поделился Фельдман.

Он уточнил, что это те возможности, которые дают Украине шанс сохранить свои границы хоть в каком-то виде и продолжить существование. Но, по мнению политолога, наиболее вероятно, что Зеленский выберет губительный для себя и страны путь — продолжать делать вид, что ничего не происходит, и создавать иллюзию сопротивления.

«Если он выберет такой путь, то это будет означать продолжение геноцида собственного народа. Но по итогу всё равно всё кончится их поражением», — заметил политолог.

Он отметил, что глава киевского режима покидал Вашингтон в состоянии глубокого разочарования и отчаянья. Тем более что он не услышал ни на встрече с представителями парламента, ни с Байденом ожидаемого заявления о безграничной поддержке Штатов, не получил чёткого понимания американского плана, посредством которого американцы могли бы защищать Украину и обеспечивать ей возвращение границ 1991 года.

«И несмотря на то что украинские журналисты и общественные деятели пытаются создать хорошую мину при плохой игре, в обществе всё больше укрепляется состояние безнадёги, становится понятно, что главным вопросом теперь будет существование в принципе украинского государства», — поделился Фельдман.

Также, по его мнению, представители администрации Байдена хотят за счёт физического присутствия в Штатах главы киевского режима укрепить позиции лояльных демократов и оказать дополнительное психологическое воздействие на правых консерваторов республиканцев. Политолог отметил, что раньше выступление Зеленского вызывало жалость и сочувствие у некоторых представителей американского истеблишмента, что позволяло украинскому лидеру возвращаться домой с подарками от американских властей. Но сейчас ситуация изменилась.

«Те 200 млн долларов, которые ему выделил Байден — это часть старых договорённостей. А Зеленский используется как марионетка в рамках предвыборной межпартийной игры. Потому что ключевые вопросы для США сейчас — это приближающиеся выборы президента и строительство стены на границе с Мексикой», — заключил Фельдман.

Как сообщало ИА Регнум, визит Зеленского в США состоялся 11–12 декабря. Накануне он посетил Конгресс США, где выступил с речью и провёл встречи с сенаторами от обеих партий и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Член Сената Эрик Шмитт заявил, что это выступление не привнесло какой-либо новой информации. Он назвал речь Зеленского «старым хламом». Парламентарий также подчеркнул, что для него и его коллег есть более важные темы, чем то, о чём говорил Зеленский.

В тот же день состоялись переговоры украинского политика с президентом США Джо Байденом. Он добрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 млн. Американский президент уточнил, что военная помощь Украине поступит по линии министерства обороны.

Как отмечали журналисты западных СМИ, политическая поддержка Киева со стороны Запада даёт трещину как в США, так и в ЕС. Сенатор Митч Макконнелл назвал практически невозможными шансы на одобрение помощи Украине до конца года. В ЕС также приостановили помощь Киеву в размере $54 млрд.