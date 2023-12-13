Вашингтон, 13 декабря, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон оказался пустым, так как он не смог убедить американскую сторону, что поддержка Украины важнее безопасности США. Об этом 13 декабря заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, его слова процитировало российское диппредставительство в Telegram-канале.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

«Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева», — сказал он.

Российский дипломат отметил, что новые санкции против России и поставки оружия уже не помогут киевскому режиму, а США могут оказаться только ещё больше вовлечёнными в конфликт на Украине. Антонов также подчеркнул, что антироссийские санкции Запада не смогут повлиять на внешнеполитические приоритеты России.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Зеленский в интервью Fox News заявил, что Россия в течение 2023 года якобы не заняла ни одного находящегося под контролем Киева посёлка в зоне военных действий. Заявление главы киевского режима не соответствует действительности, так как в мае Минобороны сообщило о полном освобождении города Артёмовска в ДНР, а в ноябре — посёлка Артёмовское (Хромово), расположенного западнее Артёмовска.

Позднее в этот же день лидер киевского режима не смог ответить на вопрос журналистов о способности Киева победить в конфликте с Россией без помощи США. В ответ на это Зеленский просто пожал плечами и ничего не сказал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 декабря заявила, что Зеленский прибыл в США, чтобы уговорить Белый дом продолжать финансирование Киева.