Киев, 13 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский умолял американских законодателей одобрить новый пакет помощи Украине в размере $61 млрд, но покинул Вашингтон без чёткого согласия на это, сообщило 13 декабря агентство Bloomberg.

AP/TASS

В материале говорится, что Зеленским заявил законодателям, что Украина будет призывать мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынуждена прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь от США и их европейских союзников становится все более скудной.

«Зеленский не должен возвращаться, чтобы просить о помощи и поддержке», — сказал сенатор Крис Кунс, один из ближайших союзников Байдена.

С другой стороны, сенатор-республиканец Роджер Уикер предположил, что помощь Украине может быть одобрена в начале января.

Как отмечают журналисты, политическая поддержка Киева со стороны Запада даёт трещину как в США, так и в ЕС. Сенатор Митч Макконнелл назвал практически невозможными шансы на одобрение помощи Украине до конца года. В ЕС также приостановили помощь Киеву в размере $54 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Зеленский начал рабочий визит в США. Сообщалось, что ключевой темой на встрече Зеленского и президента США Джо Байдена 12 декабря станет дальнейшее военное сотрудничество.

На брифинге 12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за этой встречей. В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что глава киевского режима отправился в США «шаромыжничать» и будет уговаривать Белый дом не прекращать финансирование Украины.