Вашингтон, 12 декабря, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Американский сенатор Эрик Шмитт заявил вечером 12 декабря, что прибывший с речью в Конгресс США украинский глава Владимир Зеленский не рассказал ровным счётом ничего нового.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Всё тот же старый хлам», — процитировало Шмитта издание New York Times.

Сенатор отметил, что у него и его коллег есть более важные темы для обсуждений, например безопасность национальных границ, но вместо этого сенаторы вынуждены слушать Зеленского, говорящего о границах Украины.

«Джо Байден, президент страны, абсолютно не принимает участия в обсуждении наших границ. Демократы не заинтересованы в разговоре о безопасности наших границ. Это возмутительно», — заявил Шмитт.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила ранее в тот же день, что Зеленский отправился в США «шаромыжничать» и будет уговаривать Белый дом не прекращать финансирование Украины. Дипломат отметила, что глава киевского режима вновь будет умолять США не прекращать щедрое спонсирование Украины.

Позднее издание The Wall Street Journal спрогнозировало Зеленскому более жёсткий приём в Конгрессе из-за разногласий о помощи Вашингтона Киеву, чем в декабре 2022 года. Как отметили авторы газеты, его выступление проходило на фоне провала контрнаступления ВСУ, поэтому конгрессмены и всё большая часть американской общественности начали относиться скептически к продолжению помощи Киеву.