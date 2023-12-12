Вашингтон, 12 декабря, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где с ним проведёт встречу американский лидер Джо Байден. Кадры прибытия главы киевского режима транслировали ведущие телеканалы США.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский и Джо Байден

Зеленский приехал на переговоры на автомобиле Chevrolet черного цвета. Ранее он встретился с американскими сенаторами и спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.

Зеленский также выступил с речью в Конгрессе Соединённых Штатов. Член Сената Эрик Шмитт заявил, что это выступление не привнесло какой-либо новой информации. Парламентарий также подчеркнул, что для него и его коллег есть более важные темы, чем то, о чём говорил Зеленский.

Перед этим газета The Wall Street Journal (WSJ) написала о том, что главу киевского режима ожидает более жёсткий приём, чем в декабре 2022 года, когда он также выступал в Конгрессе. В статье отмечается, что некоторые конгрессмены и всё больше представителей начинают скептически относиться к вопросу продолжения помощи Украине.

Телеканал CNN, в свою очередь, выпустил сюжет, в котором говорилось, что визит Зеленского в США, целью которого является получение от Вашингтона нового пакета помощи, скорее всего, провалится.