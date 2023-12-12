Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом
Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом
Вашингтон, 12 декабря, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где с ним проведёт встречу американский лидер Джо Байден. Кадры прибытия главы киевского режима транслировали ведущие телеканалы США.
Зеленский приехал на переговоры на автомобиле Chevrolet черного цвета. Ранее он встретился с американскими сенаторами и спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.
Зеленский также выступил с речью в Конгрессе Соединённых Штатов. Член Сената Эрик Шмитт заявил, что это выступление не привнесло какой-либо новой информации. Парламентарий также подчеркнул, что для него и его коллег есть более важные темы, чем то, о чём говорил Зеленский.
Перед этим газета The Wall Street Journal (WSJ) написала о том, что главу киевского режима ожидает более жёсткий приём, чем в декабре 2022 года, когда он также выступал в Конгрессе. В статье отмечается, что некоторые конгрессмены и всё больше представителей начинают скептически относиться к вопросу продолжения помощи Украине.
Телеканал CNN, в свою очередь, выпустил сюжет, в котором говорилось, что визит Зеленского в США, целью которого является получение от Вашингтона нового пакета помощи, скорее всего, провалится.