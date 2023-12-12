США уже в январе могут лишиться возможности помогать Украине
Салливан: США могут утратить с января возможность направлять помощь Украине
Вашингтон, 12 декабря, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время у властей США иссякнет возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа американского Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели. Об этом 12 декабря в ходе выступления на форуме заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«В конце декабря США больше не смогут собирать ресурсы для отправки критически важных систем вооружений на Украину», ― уточнил он.
Салливан добавил, что, если законодатели не одобрят запрошенные президентом США Джо Байденом ассигнования, начиная с января у Вашингтона больше не будет средств, чтобы отправить вооружение на Украину и затем пополнять собственные запасы.
Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США до конца декабря объявят о новой военной помощи для Украины.
При этом член Конгресса США Марджори Тейлор Грин считает, что Вашингтону следует сосредоточиться на решении внутренних проблем и перестать финансировать Украину.
В свою очередь американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США готовы помочь Украине улучшить возможности ВСУ по ведению боевых действий, а также планируют создать в будущем для Киева войска, которые смогли бы сдерживать Россию в предстоящие годы. Руководитель военного ведомства подчеркнул, что поддержка украинской стороны Вашингтоном остается непоколебимой.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём публичном выступлении в рамках визита в США 11 декабря раскритиковал Конгресс за проблемы с согласованием помощи Киеву и вновь попросил у Вашингтона оружие. По его словам, продвижению украинской армии помогут поставки систем ПВО Patriot, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников и истребителей.
Кирби 12 декабря заявил, что США без дополнительного финансирования смогут выделять деньги на помощь Украине ещё только пару недель.