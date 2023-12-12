Вашингтон, 12 декабря, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время у властей США иссякнет возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа американского Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели. Об этом 12 декабря в ходе выступления на форуме заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«В конце декабря США больше не смогут собирать ресурсы для отправки критически важных систем вооружений на Украину», ― уточнил он.

Салливан добавил, что, если законодатели не одобрят запрошенные президентом США Джо Байденом ассигнования, начиная с января у Вашингтона больше не будет средств, чтобы отправить вооружение на Украину и затем пополнять собственные запасы.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США до конца декабря объявят о новой военной помощи для Украины.

При этом член Конгресса США Марджори Тейлор Грин считает, что Вашингтону следует сосредоточиться на решении внутренних проблем и перестать финансировать Украину.

В свою очередь американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США готовы помочь Украине улучшить возможности ВСУ по ведению боевых действий, а также планируют создать в будущем для Киева войска, которые смогли бы сдерживать Россию в предстоящие годы. Руководитель военного ведомства подчеркнул, что поддержка украинской стороны Вашингтоном остается непоколебимой.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём публичном выступлении в рамках визита в США 11 декабря раскритиковал Конгресс за проблемы с согласованием помощи Киеву и вновь попросил у Вашингтона оружие. По его словам, продвижению украинской армии помогут поставки систем ПВО Patriot, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников и истребителей.

Кирби 12 декабря заявил, что США без дополнительного финансирования смогут выделять деньги на помощь Украине ещё только пару недель.