Вашингтон, 12 декабря, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Глава Украины Владимир Зеленский в своём публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал Конгресс за проблемы с согласованием помощи Киеву и вновь попросил у Вашингтона оружие. Об этом 11 декабря сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По мнению украинского главы, властям России на руку скандалы и затягивание решения вопроса о военной помощи киевскому режиму. Как указал глава Украины в своём выступлении в военной академии в Вашингтоне, на аудиенции с президентом США Джозефом Байденом и в ходе встречи с представителями Конгресса США он намерен говорить о результатах, которых Киев предполагает достичь в 2024 году, на основании достигнутого в текущем году.

В частности, глава Украины уточнил, что продвижению украинской армии помогут поставки систем ПВО Patriot, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников и истребителей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский собирается встретиться в Вашингтоне с главой Белого дома Байденом и со спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Украинский глава надеется убедить парламентария поддержать инициативу по продолжению финансовой и военной помощи Киеву.

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США до конца декабря объявят о новой военной помощи для Украины.

В свою очередь, член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Вашингтону следует сосредоточиться на решении внутренних проблем и перестать финансировать Украину.