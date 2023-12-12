Вашингтон, 12 декабря, 2023, 17:35 — ИА Регнум. США без дополнительного финансирования смогут выделять деньги на помощь Украине ещё только пару недель, заявил 12 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на телеканале CNN.

Сергей Корсун ИА Регнум

«У нас осталась ещё пара недель. <…> Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», — сказал он.

Кирби сообщил, что Вашингтон до конца 2023 года планирует передать Киеву ещё два пакета помощи, но потом средств не останется. По его словам, США без финансирования не смогут помогать Украине, несмотря на стремление сделать всё возможное.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 4 декабря заявил, что США прекратят поставлять вооружение на Украину, как только закончатся предназначенные для этого целевые средства. Он призвал американских конгрессменов поддержать запрос президента США Джо Байдена на выделение помощи Киеву.

Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг 4 декабря заявила, что у американского правительства средства на помощь Украине закончатся до конца года, если Конгресс не согласует дополнительную поддержку ВСУ. Она обвинила законодателей в бездействии. При этом 15 декабря сенат Конгресса США уходит на рождественские каникулы. Если помощь Украине не согласуют до этого срока, то вопрос отложат до января 2024 года.

Президент России Владимир Путин 10 декабря указал на то, что у Украины нет ничего своего: ни промышленности, ни денег. У такой страны не может быть будущего, добавил российской лидер.