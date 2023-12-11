Вашингтон, 11 декабря, 2023, 23:33 — ИА Регнум. США готовы помочь Украине улучшить возможности ВСУ по ведению боевых действий, а также планируют создать в будущем для Киева войска, которые смогли бы сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил американский министр обороны Ллойд Остин в ходе совместного выступления с Владимиром Зеленским.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Руководитель военного ведомства подчеркнул, что поддержка украинской стороны Вашингтоном остается непоколебимой. Кроме того, Остин выразил мнение о том, что Украина представляет большое значение для безопасности США, а также для глобальной безопасности XXI века в целом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее телеканал Fox News проинформировал, что Владимир Зеленский собирается встретиться в Вашингтоне с главой Белого дома Джо Байдном и со спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Зеленский надеется убедить парламентария поддержать инициативу по продолжению финансовой и военной помощи Киеву.

11 декабря газета Politico написала, что американская администрация надеется на то, что визит Владимира Зеленского в США вновь сделает популярной в Соединённых Штатах тему поддержки Киева. Источник в Белом доме пояснил, что подобные события, а также значительные происшествия в зоне боевых действий, попадают в заголовки СМИ, увеличивая общественную поддержку Украины.