Москва, 12 декабря, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Германию в скором времени ждёт двойная проблема, если власти решатся выплатить все компенсации крупным компаниям, понёсшим финансовые потери из-за ухода из России. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал немецкий политолог Александр Рар.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum /Global Look Press

Ранее компании Siemens Mobility и Volkswagen Bank, как и некоторые другие немецкие организации, обратились к правительству Германии с просьбой предоставить им компенсацию из-за финансовых потерь, связанных с инвестициями в Россию и понесенным ущербом после ухода их бизнеса из страны. В общей сложности речь идёт о выплате компенсаций почти в 3 млрд евро.

Рар допустил, что власти ФРГ смогут справиться с выплатами компенсаций всем компаниям, которые застраховали инвестиции в России с помощью инструмента федеральных инвестиционных гарантий. По его словам, пока у Германии сохранились накопления и ресурсы, которые она активно тратит, но этого не хватит надолго.

«Считается, что пока нет большой опасности инфляции. Но это всё приведёт в будущем к двойной проблеме. Во-первых, задолженность Германии будет резко расти, а роста экономики не предвидится. К тому же консервативные силы и многие эксперты в Германии находятся в ужасе от ситуации, что нынешнее правительство ради сохранения власти готово делать крупным фирмам такие царские подарки», — поделился Рар.

По его мнению, правительство канцлера Олафа Шольца готово идти на большие траты ради крупных фирм и даже становиться должниками с одной целью — сохранить должности и власть. Кабмин будет всеми силами создавать комфортные условия для работы крупных предприятий, чтобы у них не было желание перевезти бизнес в другую страну. Уход из Германии повлёк бы за собой катастрофические финансовые последствия, в том числе сокращение рабочих мест, а значит и безработицу. Это стало бы сильным ударом по экономике. Безработица же могла бы негативно сказаться в последствии на рейтинге правительства.

«Это всё политика затыкания дыр. Чтобы ждать и надеяться, что в обозримом будущем ситуация изменится к лучшему. Просто Европа привыкла, что все кризисы так или иначе постепенно решаются, как было с ковидом, так будет и с финансами. И в конечном счёте Европа якобы побеждает. Но на сколько этот постулат подходит к Европе этих времён — большой вопрос», — заметил немецкий эксперт.

Он допустил, что власти Германии могли даже заранее представлять, какие суммы они будут должны своим компаниям, сотрудничавшим с России. Но сложно представить, что для этого создавали некий резервный фонд. По мнению немецкого политолога, сейчас в целом происходит трансформация экономической политики в Европе, изменяется подход к решению таких вопросов. Предыдущие поколения стояли на том, что средства надо экономить, поскольку попадать в огромные долговые ямы опасно и решение вопросов ложится на плечи детей — будущих поколений.

«Нынешнее правительство действует иначе, выстраивая решения исходя из желания остаться у власти. И сложилась обратная психология. Мы сейчас живём в таком мире, где понятия меняются, и война — это мир, а долги — это счастье и свобода для удовлетворения потребностей. И в итоге мы видим миллиардные дыры в бюджете у государства», — отметил Рар.

Он не исключил, что если Евросоюз столкнётся с новыми кризисами, то ситуация станет крайне взрывоопасной.

Прекращение сотрудничества немецких компаний с Россией после начала спецоперации на Украине сильно ударило по экономике Германии, что признавали многие политики и эксперты. Так, 9 декабря Шольц признался, что поддержка Украины является также финансовым вызовом для самой Германии. Ранее, в ходе своего выступления Шольц также заявил, что якобы именно Россия прекратила снабжение Европы газом, из-за чего цены на энергоносители выросли. По его словам, ФРГ недосчиталась 120 млрд кубометров газа, и Германии якобы пришлось закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября американский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой приводилось мнение историка Тарика Сирила Амара, предупредившего о «страшной цене» для Германии за продвижение антироссийской политики в пользу США. Эксперт отметил, что уже сейчас состояние немецкой экономики вызывает беспокойство. Кроме того, модель управления в ФРГ столкнулась не только с кризисом в экономике, но и в политике.

Согласно исследованию Института демоскопии Алленсбах, 50% немцев считают, что через 10–15 лет Германия перестанет быть одной из ведущих экономик мира, в то время как в 2022 году так считали всего 30%.