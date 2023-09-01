Берлин, 1 сентября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Половина населения Германии опасается того, сможет ли остаться одной из ведущих экономик мира страна при текущем курсе власти. Об этом 1 сентября сообщает Reuters со ссылкой на исследование Института демоскопии Алленсбах.

TASS/Monika Skolimowska/dpa

«Согласно исследованию, 50% немцев считают, что через 10–15 лет ФРГ перестанет быть одной из ведущих экономик мира, в то время как в 2022 году это были всего 30%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном уверены только 31%, что на 17 процентных пунктов меньше, чем в 2022 году.

Согласно опросу, настроения значительно ухудшились и в других аспектах. Так, 68% опрошенных видят устойчивое ослабление промышленности. Около 76% опасаются того, что высокие затраты на электроэнергию приведут к деиндустриализации.

Всего 41% респондентов по-прежнему полагают, что Германия является привлекательным местом для бизнеса. В 2022 году этот показатель был 71%.

76% высказали сомнения в курсе властей. Около 55% считают, что политика правительства ослабляет экономику страны.

Как сообщало ИА Регнум, Институт германской экономики (IW) прогнозирует, что ВВП ФРГ по итогам 2023 года снизится на 0,5% из-за роста цен на энергоносители и высоких процентных ставок. Безработными в среднем могут стать порядка 2,58 млн человек, это на 160 тыс. больше, чем в 2022 году. Уровень безработицы увеличится до 5,5%. Инфляция в 2023 году, по оценкам специалистов, составит 6,5%, что немного меньше уровня прошлого года.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что из-за сильной зависимости от экспорта Германия ощутила на себе основную тяжесть ослабления мирового спроса и рост её экономики неудовлетворителен. Исходя из его слов, немецкое правительство не будет субсидировать крупным компаниям рост цен на электроэнергию, несмотря на призывы ряда законодателей.

Член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм также указала на застой в экономике страны. Она призвала сограждан готовиться к трудным временам. Специалист считает, что в среднесрочной перспективе цены на энергоносители останутся высокими.

Британский журнал The Economist написал, что экономика Германии находится в глубокой рецессии и её перспективы весьма мрачны из-за бюрократии, ветхой инфраструктуры и устаревших бизнес-моделей.