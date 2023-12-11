Берлин, 12 декабря, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Компании Siemens Mobility и Volkswagen Bank, а также ряд других немецких организаций, обратились к правительству Германии с просьбой предоставить им компенсацию из-за финансовых потерь, связанных с инвестициями в Россию и понесенных после ухода их бизнеса из РФ, сообщил портал Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Siemens Mobility является железнодорожным подразделением конгломерата Siemens, а Volkswagen Bank — дочерним банком автогиганта Volkswagen. Ранее такую же заявку подал энергетический концерн Wintershall Dea.

В Siemens Mobile в ответ на запрос агентства печати DPA уточнили, что вложения этой компании в адрес России имели защиту в виде инвестиционных гарантий немецкого правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая глава комитета по защите климата и энергетики бундестага Клаус Эрнст в интервью «Известиям» заявил, что санкции, введённые Западом в отношении России, более эффективно бьют по экономике Германии. Он сослался на информацию Международного валютного фонда (МВФ).

Парламентарий рассказал, что антироссийские санкции привели к значительному росту цен на энергоресурсы в ФРГ. Эрнст отметил, что эта ситуация отрицательно поваляла на количество инвесторов, желающих вложить средства в развитие немецкой экономики.