Берлин, 9 декабря, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая 9 декабря на партийной конференции в Берлине, пообещал продолжить поддерживать Украину, несмотря на финансовые сложности.

Официальное интернет-представительство президента Украины

«Мы продолжаем поддерживать Украину в её оборонительной борьбе, мы делаем это финансовыми средствами и поставками оружия. И, разумеется, для нас тоже это большой финансовый вызов», — сказал Шольц, слова которого передаёт ТАСС.

Он констатировал, что конфликт на Украине не закончится быстро, поэтому Запад должен иметь возможность продолжать поддержку Киева.

«Именно поэтому мы должны иметь возможность осуществлять ещё больший вклад, если будет необходимо и если другие станут слабее. И именно поэтому мы должны принять решения, которые позволят нам быть в состоянии это делать. Мы должны быть в состоянии помочь Украине», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления Шольц также заявил, что якобы именно Россия прекратила снабжение Европы газом, из-за чего цены на энергоносители выросли. По его словам, ФРГ недосчиталась 120 млрд кубометров газа, и Германии якобы пришлось закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эти слова наглой ложью. Он напомнил, что немцы сами отказались от российских энергоресурсов, «опозорились перед своим народом из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут».

Россия никогда не перекрывала поставки газа в Европу — они сократились из-за недружественных действий стран ЕС, а также санкционного давления, уточнил ИА Регнум эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Общий объём помощи Украине со стороны ФРГ превысил 25 млрд евро с февраля 2022 года. По данным Кильского института мировой экономики, с августа по октябрь 2023 года объём помощи уменьшился почти на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, стоимость новых пакетов составила 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и является самым низким показателем с января 2022 года.