Москва, 12 декабря, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Чехия перестала думать о национальных интересах и лишь продолжает подпевать американскому лобби, потому что на самом деле у неё нет сил и ресурса запугать Россию. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Алексей Куденко/РИА Новости

Ранее начальник генштаба Чехии Карел Ржегка заявил, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только путём запугивания. По его словам, Прага должна показать, что у неё есть способность и воля защитить себя. Ржегка добавил, что «война с Россией» не является невообразимой, хоть сейчас и неправдоподобна.

По мнению Оленченко, слова начальника генштаба продолжают не только риторику президента Чехии Петра Павла, который ранее заявил, что Россия представляет угрозу для Европы, но и вторят позиции американской администрации. Так ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер призвал оказывать такое влияние на Россию, чтобы Москве пришлось сесть за стол переговоров в 2024 году на условиях, выгодных для Киева.

«Это признак того, что политик представляет американское лобби. Когда в руководстве страны говорят о национальных интересах, то посыл понятен. Но когда такая небольшая страна, как Чехия, говорит в первую очередь об интересах Европы, значит, она озвучивает чьё-то мнение. Они подпевают американцам, для которых основным аргументом устрашения служит оружие массового поражения. Но они, видимо, не очень себе представляют масштабы действия такого оружия. Потому что в случае чего от Чехии останутся только воспоминания», — поделился Оленченко.

На его взгляд, такое беспрекословное следование американской риторике говорит о низком политическом, интеллектуальном и военном уровне. Тем более что вызывает вопросы достаточная оснащённость Чехии вооружением.

«Это по меньшей мере неумное заявление. Оно характеризует начальник генштаба Чехии не с лучшей стороны. Ведь так может рассуждать только человек, далёкий от военного дела. А когда это говорит начальник генштаба Чехии, который вроде бы понимает реальный потенциал своей страны и реальный потенциал России, который должен знать военную историю, и в таком случае говорить о запугивании России по меньшей мере убого. Был шанс промолчать — но он им не воспользовался», — отметил политолог.

Он представил желание Праги противостоять Москве как юмористическую картинку или карикатуру, в которой Россия предстаёт как большой медведь — с коим часто ассоциируют страну жители западных государств.

«И это примерно так, как выйти на опушку леса и пытаться кричать или рычать на медведя», — добавил Оленченко.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание начальника чешского генштаба, отметил, что ценность слов Ржегки равна нулю. Сенатор напомнил, что Чехия — это страна с десятью миллионами жителей и незначительной армией, однако её военных и политиков «раздувает от собственной значимости», потому что республика — член НАТО.

В конце сентября в Праге одобрили новую чешскую оборонную стратегию. В этом документе Россия названа представляющей наибольшую опасность для Чехии страной.

Чешский президент Петр Павел 9 ноября пожаловался на то, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции развивается так, что у Украины нет военного превосходства. При этом он добавил, что Запад будет вынужден продолжать поддерживать Киев.