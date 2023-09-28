Прага, 28 сентября, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Наибольшую опасность для Чехии представляет Россия. Об этом говорится в новой оборонной стратегии страны, одобренной республиканским Совбезом. Чешское правительство рассмотрит документ в октябре, сообщило 28 сентября издание Seznam Zprávy.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

В случае конфликта, говорится в материале, стоит учитывать, что Чехия станет для союзников важной транспортной артерией.

«Вероятность военного нападения на Чехию или любую из стран НАТО и ЕС является самой высокой с момента окончания холодной войны. В долгосрочной перспективе Россия будет представлять самую серьёзную угрозу безопасности Чехии и её союзников», — цитирует издание документ минобороны.

В новой оборонной стратегии призывают к созданию хорошо обученных и оснащённых вооружённых сил, а также к подготовке Чехии к возможной переброске большого количества союзных войск. Оборона республики не может обеспечиваться лишь профессиональными военными, отмечается в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября на пресс-конференции премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о решении правительства закупить у США 24 сверхзвуковых истребителя F-35. Первые самолёты, по его словам, будут готовы в 2029 году, чешских пилотов обучат в США. Все истребители Прага получит к 2035 году, добавил политик.

Авторы новой стратегии безопасности Чехии включили в список главных угроз страны также Китай. По мнению составителей документа, Россия якобы сознательно действует против Праги, нарушая её политическую, экономическую и социальную стабильность. В свою очередь деятельность КНР рождает системный вызов мирового масштаба, поскольку китайская сторона ведёт кибершпионаж, активно вооружается и развивает военный потенциал, включая ядерный. В стратегии говорится, что, помимо России и Китая, угрозу для безопасности Чехии представляют КНДР и Иран.