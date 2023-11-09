Прага, 9 ноября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Ситуация на Украине развивается таким образом, что военного превосходства у Киева не будет, но у Запада нет иного выбора, кроме как продолжать поддерживать Украину. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел, сообщает 9 ноября издание Novinky.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он предположил, что зачатки переговоров в украинском конфликте появятся в следующем году, так как развитие событий не даёт оснований полагать, что Киев получит военное превосходство. Время играет в пользу России, которая располагает более мощной мобилизационной базой людских ресурсов.

«Выиграв время, она также сможет пополнить и запасы материальных средств, которых ей давно не хватало…», — сказал Павел в ходе конференции «Дипломатия и безопасность» в чешском МИД.

Президент Чехии добавил, что для Украины ситуация не является «однозначно позитивной», но Запад остаётся на стороне Киева и будет поддерживать эту страну, пока украинцы сами не решат, что делать дальше.

Как сообщало ИА Регнум, Украина начала контрнаступление на позиции российских войск в зоне боевых действий 4 июня. Позднее президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу констатировали, что успеха у противника нет ни на одном из направлений. Путин заявил 15 октября, что контрнаступление ВСУ провалилось полностью. До этого, 5 октября, он сообщил, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за сентябрь потери ВСУ превысили 17 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц вооружений.

Провал контрнаступления ВСУ признают и на Западе. Так, издание The Sunday Times сообщило, что неудачи спровоцировали разногласия между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным.