Златоуст, Челябинская область, 12 декабря, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В городе Златоусте в Челябинской области ликвидировали открытое горение в ангаре с зерном, сообщили 12 декабря в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

«В Челябинской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в ведомстве.

Пожар вспыхнул в ночь на 12 декабря на территории оптовой базы. В ангаре хранятся зерно и сено. Пожар распространился на площадь 1000 квадратных метров.

В 7:40 мск горение локализовали, в 7:40 ликвидировали открытое горение. В ликвидации пожара участвовали 27 специалистов и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, МЧС распространило информацию о пожаре на складе с зерном в посёлке Красноярском в Оренбургской области.

Пожар вспыхнул вечером 11 декабря на территории фермерского хозяйства в одноэтажном складе. Горение ликвидировали утром 12 декабря.