Санкт-Петербург, 12 декабря, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Семьи школьников-иностранцев, которые забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе под Санкт-Петербургом, могут депортировать из России. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кадр из видео

В ведомстве пояснили, что в ходе проверки выяснилось, что семьи проживают на территории России с нарушением миграционного законодательства.

«В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Правоохранители установили личности несовершеннолетних нарушителей, которыми оказались два брата в возрасте 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой. Все они являются гражданами стран ближнего зарубежья, обе семьи проживают в Красносельском районе.

В МВД добавили, что подростков вместе с их родителями, а также материалы полицейской проверки передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Инцидент, который стал поводом для разбирательства со стороны правоохранительных органов, произошёл вечером 10 декабря. Школьники забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе в Петербурге. Когда Вечный огонь погас, школьники убежали. Горение огня восстановили в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября прокуратура Новосибирской области сообщила, что из России выдворят семью мигрантов из Таджикистана, чьи несовершеннолетние дети бросали камни в учительницу в Новосибирске. Правоохранители установили, что мать детей в этом году трижды привлекалась к ответственности за неисполнение своих родительских обязанностей.

2 ноября стало известно, что из России депортируют семью мигрантов из Азербайджана, чей сын избил мальчика в одной из школ Нижнего Новгорода. Инцидент произошёл в сентябре и попал на видео, разлетевшееся в местных пабликах. Восьмиклассник-мигрант несколько раз сильно ударил ребёнка, после чего схватил его за горло. Сотрудники миграционной службы выявили нарушение миграционного учёта со стороны родителей участника конфликта в школе. Так, 41-летний отец нарушил правила миграционного учёта РФ, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания.

В Москве 18 ноября задержали мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Поклонная гора». Ночью злоумышленник вылил в огонь неизвестную жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал возложенные в память о погибших в годы войны венки.

В Челябинской области полицейские 3 сентября нашли двух девочек-подростков, которые что-то жарили у Вечного огня. Личности обеих школьниц установили, оказалось, что им 11 и 12 лет.

В Норильске 24 ноября полицейские установили личности подростков, потушивших пламя на мемориале «Вечный огонь». Символ воинской славы на площади Памяти Героев осквернили два школьника 10 и 11 лет. Как рассказали сами мальчики, они сделали это из любопытства, желая проверить, возможно ли потушить огонь с помощью снега. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу.