Москва, 18 ноября, 2023, 11:18 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину, который пытался потушить Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Поклонная гора». Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в ночь на 18 ноября. 49-летний злоумышленник вылил в Вечный огонь неизвестную жидкость из пластиковой бутылки. Также он разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Следственные органы возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье о повреждении памятников и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших в годы войны защитников Отечества.

Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября в городе Чебаркуле Челябинской области полицейские нашли двух девочек-подростков, которые что-то жарили у Вечного огня. Ранее фотография двух школьниц, находившихся у Вечного огня в парке Победы, появилась в соцсетях. Авторы публикации возмущались поведением подростков и требовали, чтобы их родители приняли меры. Личности обеих школьниц установили, оказалось, что им 11 и 12 лет.

В июле возбудили уголовное дело в отношении приехавшего в Волгоград мужчины, прикурившего от Вечного огня у братской могилы на Аллее Героев. 29-летнего жителя Ярославской области обвинили в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.