Нижний Новгород, 2 ноября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Семье мигрантов из ближнего зарубежья, чей сын избил школьника, предписали оплатить штраф и покинуть Россию. Сотрудники миграционной службы выявили нарушение миграционного учёта со стороны родителей участника конфликта в школе. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Нижегородское управление МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

В середине сентября в одной из школ Нижнего Новгорода восьмиклассник несколько раз сильно ударил ребёнка, после чего схватил его за горло. Видео разлетелось в местных пабликах.

Родители восьмиклассника — 41-летний отец и 34-летняя мать — уроженцы Азербайджана. Об этом агентству рассказал источник в правоохранительных органах.

«Полицейские установили, что 41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания», — рассказали в МВД.

Суд вынес наказание мигрантам в виде штрафов с последующим выдворением за пределы России. Вместе с ними уехать должны будут и трое их несовершеннолетних детей, не состоявших на миграционном учёте. В отношении супругов составили протоколы за нарушение иностранцами правил въезда в Россию либо режима пребывания в ней.

Родителей агрессивного восьмиклассника поместили в региональный центр временного содержания иностранцев.

Как сообщало 28 октября ИА Регнум, ребёнок из семьи мигрантов пригрозил школьнице убийством. После этого «в связи с общественным резонансом» СК возбудил уголовное дело. Поводом послужило видео, на котором пришедший в школу в Валдае с национальным флагом сын мигрантов из Таджикистана пригрозил убийством девочке за сделанное ему замечание.