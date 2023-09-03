Чебаркуль, Челябинская область, 3 сентября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Полицейские нашли двух девочек-подростков, которые что-то жарили у Вечного огня в городе Чебаркуле. Об этом сообщила 3 сентября пресс-служба УМВД России по Челябинской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее фотография двух школьниц, находившихся у Вечного огня в парке Победы, появилась в соцсетях. Авторы публикации возмущались поведением подростков и требовали, чтобы их родители «приняли меры».

«Стражи порядка выяснили, что у Вечного огня действительно находились две несовершеннолетние девочки, которые на замечания прохожих не реагировали», — говорится в сообщении.

Личности обеих школьниц установили, оказалось, что им 11 и 12 лет. Девочек и их родителей пригласили в отдел полиции, где с ними провели профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения. Материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

В ведомстве отметили, что прежде девочки не попадали в поле зрения правоохранителей, их семьи не состоят на учёте в органах соцзащиты населения.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту совершения подростками в Челябинской области противоправных действий, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в марте этого года подросток бросил огнетушитель в Вечный огонь в подмосковном Можайске, в результате произошёл взрыв. Мальчика поставили на профилактический учёт.

В декабре 2022 года полиция Кронштадта разыскивала несовершеннолетних, которые потушили Вечный огонь на Якорной площади, забросав горелку снегом. Годом ранее сосиски на Вечном огне в городе Нерехте Костромской области жарила группа подростков. Инцидентом заинтересовалась полиция, горожане в СМИ выразили своё возмущение произошедшим.