Новосибирск, 13 ноября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Из России выдворят семью мигрантов из Таджикистана, чьи несовершеннолетние дети бросали камни в учительницу в Новосибирске. Поводом для проверки региональной прокуратурой послужила публикация в СМИ. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Новосибирской области.

Официальный телеграм-канал прокуратуры Новосибирской области Женщина из Таджикистана (слева), чьи несовершеннолетние дети бросали камни в учительницу

В результате проверки прокуратура Ленинского района Новосибирска установила, что мать детей в этом году трижды привлекалась к ответственности за неисполнение своих родительских обязанностей.

«Установлено, что в 2023 году мать несовершеннолетних детей трижды привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — рассказали в ведомстве.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что дети приезжих в возрасте 12 и семи лет забросали камнями учительницу, которая проходила мимо по улице. Случай, по некоторым данным, не единичный. Очевидцы рассказали, что дети были предоставлены сами себе и вели себя агрессивно.

Как сообщало 2 ноября ИА Регнум, из России депортируют семью мигрантов из Азербайджана, чей сын избил мальчика в одной из школ Нижнего Новгорода. Инцидент произошёл в сентябре и попал на видео, разлетевшееся в местных пабликах. Восьмиклассник-мигрант несколько раз сильно ударил ребёнка, после чего схватил его за горло.

Сотрудники миграционной службы выявили нарушение миграционного учёта со стороны родителей участника конфликта в школе. Так, 41-летний отец нарушил правила миграционного учёта РФ, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания.

Суд вынес наказание мигрантам в виде штрафов с последующим выдворением за пределы России. Вместе с ними должны будут уехать их трое несовершеннолетних детей, не состоявших на миграционном учёте.