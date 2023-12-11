Санкт-Петербург, 11 декабря, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Российский военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) скоропостижно скончался от взрывной травмы. Смерть наступила спустя доли секунд после взрыва. Такие данные озвучили в суде по делу об убийстве репортёра со ссылкой на заключение проведённой экспертизы.

Татарский получил множественные осколочные повреждения, переломы и осколочные раны предплечий, ушиб и точечные кровоизлияния головного мозга и среднего уха. Полностью разрушилась правая глазница и кисти обеих рук. Помимо этого, журналист получил травму таза, ушиб лёгких, а также ссадины, обширную рану живота, кишечника и левого колена.

Экспертиза показала наличие в ранах мелких частиц металла, керамики и текстиля, а вместе с этим никеля, фосфора и магния. Сообщается, что в его крови не было этилового спирта.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля этого года в петербургском кафе на Университетской набережной проходил творческий вечер с участием Татарского. Тогда в кафе пришла молодая девушка — Дарья Трепова* (внесена в список террористов и экстремистов) — и подарила военкору статуэтку с его изображением. Он поблагодарил её и попросил не уходить далеко. Вскоре в кафе раздался взрыв, в результате которого журналист погиб, пострадали более 40 человек.

СК возбудил уголовное дело об убийстве, которое 3 апреля переквалифицировал в дело о теракте. Трепову арестовали. На заседании Московского городского суда 24 апреля она заявила, что «безумно» сожалеет о произошедшем.

23 августа стало известно, что подозреваемую переведут из Лефортово в «Шпалерку» (СИЗО-3 Санкт-Петербурга).

Следователи также установили причастность к теракту журналиста Романа Попкова (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов), проживавшего на Украине, ― он переписывался с Треповой и давал ей указания. Ещё один фигурант дела, гражданин Украины Юрий Денисов, по версии следствия, в феврале 2023 года прибыл в Россию и передал исполнительнице статуэтку со взрывчаткой.

Трепова осознавала всю опасность своих действий в кафе на Университетской набережной. К такому выводу пришли судебные эксперты. Девушку признали вменяемой.

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил Треповой до 18 апреля 2024 года содержание под стражей.

До этого ей предъявили иск на 1,6 миллиона рублей. Такую сумму потребовали взыскать несколько потерпевших в ходе рассмотрения дела.