* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 21 ноября, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Дарье Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, предъявили иск на 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, в ходе рассмотрения дела несколько потерпевших потребовали от суда взыскать с Треповой 1,6 миллион рублей.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября во втором Западном окружном военном суде заявили, что до конца 2023 года планируется рассмотреть на выездном заседании в Петербурге уголовное дело Треповой. До этого обвиняемая частично признала вину.

Данные полиграфа 14 ноября подтвердили, что Трепова знала, что именно находится в статуэтке, которую она подарила журналисту. Результаты теста также показали прямой умысел и дополнительно доказали причастность обвиняемой к взрыву.

Теракт, в ходе которого погиб Татарский и пострадали ещё 42 человека, произошёл в Петербурге 2 апреля. Трепова пронесла на творческий вечер журналиста и подарила ему начинённую взрывчаткой статуэтку. По данным следователей, она сделала это по заданию украинских спецслужб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, переквалифицированное 3 апреля в дело о теракте. Трепову арестовали. На заседании суда 24 апреля она заявила, что «безумно» сожалеет о произошедшем.