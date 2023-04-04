Москва, 4 апреля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

РИА Новости Дарья Трепова в Басманном суде

«Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению», — говорится в решении суда.

Трепову отправили под стражу до 2 июня 2023 года.

Заседание, по ходатайству следствия, проходило в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга. В это время там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. По последним данным, в результате взрыва в кафе ранения получили 40 человек. СК возбудил уголовное дело. Позже ведомство переквалифицировало его на террористический акт.

Обвинения в совершении теракта предъявили Дарье Треповой. Девушка подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой во время мероприятия. На допросе она подтвердила факт передачи сувенира репортеру, но при этом заявила, что не знала, что предмет начинён взрывчаткой. По словам Треповой, знакомство с Татарским в книжном магазине было проверкой, в ходе которой она должна была доказать своим кураторам способность «бороться с российской пропагандой».