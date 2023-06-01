* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 1 июня, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии (организация, деятельность которой запрещена в РФ, является экстремисткой) Романа Попкова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов). Информация об этом содержится в базе данных ведомства.

Кадр из видео Роман Попков

В карточке розыска указано, что уроженец Брянска разыскивается по статье УК. При этом, в чём именно обвиняют журналиста ― не уточняется.

Ранее Попкова связывали с гибелью военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фадеева), который погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, по неподтверждённым данным, Роман Попков, который до 2009 года был активистом Национал-большевистской партии, завербовал Дарью Трепову. Девушку обвинили в причастности к теракту, в результате которого погиб Татарский.

Впоследствии Попков работал в медиаструктурах Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и в основанной Ходорковским организации «Открытая Россия» (организация, признанная в РФ нежелательной).