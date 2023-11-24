* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 24 ноября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил на полгода срок содержания под стражей Дарье Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Даничев/РИА Новости Дарья Трепова

«Оставить меру пресечения Треповой Дарье Евгеньевне без изменения и продлить сроком на шесть месяцев, то есть по 18 апреля 2024 года включительно», — приводит агентство слова судьи.

Как передавало ИА Регнум, ранее Треповой был предъявлен иск на 1,6 миллиона рублей. В ходе рассмотрения дела несколько потерпевших потребовали от суда взыскать с Треповой 1,6 миллиона рублей.

Теракт, в ходе которого погиб Татарский и пострадали ещё 42 человека, произошёл в Петербурге 2 апреля. Трепова пронесла на творческий вечер журналиста и подарила ему начинённую взрывчаткой статуэтку. По данным следователей, она сделала это по заданию украинских спецслужб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, переквалифицированное 3 апреля в дело о теракте. Трепову арестовали. На заседании суда 24 апреля она заявила, что «безумно» сожалеет о произошедшем.

Данные полиграфа 14 ноября подтвердили, что Трепова знала, что именно находится в статуэтке, которую она подарила журналисту. Результаты теста также показали прямой умысел и дополнительно доказали причастность обвиняемой к взрыву.