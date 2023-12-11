Москва, 11 декабря, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Возможными преемниками главы украинских властей Владимира Зеленского могут оказаться главнокомандующий Вооружёнными силами Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов. О том, что их кандидатуры рассматривает Евросоюз, сообщили 11 декабря в пресс-бюро Службы внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (слева)

В то же время, по мнению глав МИД стран организации, во главе Украины также могут оказаться глава офиса президента Андрей Ермак, экс-советник офиса президента Алексей Арестович (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов в России) или мэр Киева Виталий Кличко.

«По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль «украинского Пилсудского», на десятилетия создав прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой», — отметили в СВР.

Однако подобное развитие событий подразумевает прекращение боевых действий с окончательной утратой потенциала со стороны ВСУ. По словам Нарышкина, обсуждения кандидатур ведут «серьёзные люди в серьёзных центрах». Отмечается, что у партнёров Украины существует несколько причин для желания сменить руководство страны.

«Называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию, и его хамство в общении с зарубежными партнёрами, и кумовство и коррупция на Украине. Но главное — утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», — объяснили в СВР.

Как добавили в российском ведомстве, по оценкам западного разведывательного сообщества, потребность в замене Зеленского может возникнуть уже скоро.

Как сообщало ИА Регнум в начале ноября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад готовит замену Зеленскому и делает ставку на Залужного, поэтому на Западе всё чаще появляются его заявления с адекватными оценками происходящего на фронте, что показывает его как взвешенного политика.

Позднее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Залужного в качестве замены Зеленского рассматривают и британские спецслужбы. В начале декабря некоторые западные лидеры после интервью Залужного о тупике в боевых действиях позвонили в Киев, чтобы узнать, стали ли переговоры с Россией приоритетом. Как сообщило издание Financial Times, его откровенность удивила в том числе и многих украинцев.