Москва, 2 ноября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Запад делает ставку на главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного, так как готовит его на замену главу киевского режима Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

OLIVIER MATTHYS/POOL/Global Look Press Владимир Зеленский

«Готовит его [Залужного] в качестве замены Зеленскому», — сказал он корреспонденту РИА Новости.

По мнению Рогова, именно поэтому в западной прессе появляются заявления Залужного, где он даёт адекватные оценки происходящего на линии фронта. Председатель движения «Мы вместе с Россией» добавил, что Залужный старается предстать перед западной публикой взвешенным политиком.

В интервью изданию Economist главнокомандующий украинскими силами признал, что конфликт на Украине зашёл в тупик и Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут добиться успехов. Он добавил, что украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная Западом техника не оправдала ожидания. Залужный также отметил эффективность Военно-воздушных сил России и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 2 ноября, что в Кремле не согласны с заявлениями Залужного. Москва призвала Киев как можно скорее понять, что у него нет перспективы победить на поле боя.

Заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о якобы тупике в конфликте на Украине также оценил политолог Владимир Корнилов. По мнению эксперта, украинский военачальник, сам того не понимая, показал не в лучшем свете себя и западных партнёров. Так главком снова рассказывал Западу, что тот обязан поставить самолёты, орудия ПВО, дроны и системы РЭБ.