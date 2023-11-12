Вашингтон, 12 ноября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Британские спецслужбы рассматривают главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в качестве замены нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/ Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль», — считает эксперт.

Джонсон добавил, что британские власти решили пойти на такой шаг, так как Зеленский отказывается идти на мирные с Россией, несмотря на провал на фронте. По мнению спецслужб Британии, Залужный, понимая ситуацию на поле боя, будет более открытым к диалогу с Москвой.

Ранее бывший генерал-майор Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко сообщил, что хотел бы видеть Залужного президентом Украины, так как стране нужен «президент-военный с опытом Шарля де Голля».

Кроме того, ранее профессор политологии Род-Айлендского университета США Николай Петро заявил, что Зеленский не хочет проведения выборов президента на Украине из-за того, что не уверен в своей победе. Он знает, что его поддержка стремительно падает.

Как передавало ИА Регнум, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, на Западе делают ставку на Залужного, так как готовят его на замену Зеленскому. Поэтому в западной прессе появляются заявления Залужного, где он даёт адекватные оценки происходящего на линии фронта, он старается предстать перед западной публикой взвешенным политиком, сказал Рогов.