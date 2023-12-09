Пекин, 9 декабря, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Украинский конфликт переходит в фазу, на которой могут начаться новые мирные переговоры. Об этом 9 декабря написало китайское издание Global Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Поскольку новое контрнаступление маловероятно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек, возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров», — говорится в статье.

Отмечается, что Украина и её западные партнёры не ожидали такого исхода, что привело к серии стратегических просчётов, и даже главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковость ситуации.

Автор статьи добавил, что разногласия в Конгрессе США по вопросу финансирования киевского режима увеличивают шансы на то, что американская помощь может полностью иссякнуть.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что конфликт Киева с Россией перешёл в новую фазу. Он отметил, что зимний период может осложнить ведение боевых действий после летнего контрнаступления ВСУ, которое не дало ожидаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе ИА Регнум выразил мнение, что плацдармы ВСУ на берегу Днепра необходимо уничтожить до того, как река замёрзнет. Он подчеркнул, что после того, как замёрзнет Днепр, украинским военным будет проще перебрасывать личный состав, но не технику, так как лёд там едва ли окажется слишком толстым.