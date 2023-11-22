Москва, 22 ноября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил 22 ноября в своём выступлении на онлайн-саммите «Большой двадцатки» президент РФ Владимир Путин.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Военные действия — это всегда трагедия, конкретных людей, конкретных семей и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной», — сказал Владимир Путин.

Переговорный процесс остановился по вине Украины, киевские власти в 2022 году публично объявили о том, что не будут участвовать в мирных переговорах, напомнил президент.

Ранее в Кремле и МИД РФ неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

В июне 2023 года на саммите «Россия — Африка» в Петербурге Владимир Путин показал главам африканских делегаций текст мирного соглашения Москвы и Киева, парафированный украинской делегацией в марте 2022 года. Представители Киева подписали договор, но как только Россия отвела войска от Киева, отвергли его, а позднее запретили себе любые переговоры с Москвой, напомнил президент.

Решение о выходе Украины из переговорного процесса весной 2022 года было принято Вашингтоном, отмечали ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.