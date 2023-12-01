Киев, 1 декабря, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Конфликт Киева с Россией перешёл в новую фазу. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в опубликованном 1 декабря интервью Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Война с Россией вступила в новую стадию», — сказал он.

Зеленский отметил, что зимний период времени может осложнить ведение боевых действий после летнего контрнаступления ВСУ, которое не дало ожидаемых результатов «из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск».

По словам лидера киевского режима, в связи с этим обстоятельством он «не может быть удовлетворён» и при этом может также «сильно жаловаться».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря Зеленский пообещал построить оборонительные сооружения на контролируемой Киевом территории от республик Донбасса до Западной Украины. Он также назвал обустройство обороны украинской армии приоритетом.

Глава киевского режима 30 ноября заявил, что он не уверен, что Украина когда-нибудь войдёт в НАТО. При этом он отметил, что Киев хочет вступить в Североатлантический альянс.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 29 ноября написал, что США безжалостно «раздавят тапком» Зеленского, наигравшись с ним, как с подопытным насекомым. По его словам, американцы любят устраивать такого рода опыты.