Анкара, 9 декабря, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Справедливый мир невозможен с США, которые выступают против мира в секторе Газа, заявил 9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит турецкое издание Hürriyet.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

«За отказ от прекращения огня проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?» — сказал он.

Также турецкий лидер заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, назвав его обязательным условием. По его мнению, ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля.

«Мы противники угнетателя, кем бы он ни был, мы покровители угнетённых. Те, кто сегодня поддерживает террористические акты Израиля, завтра не найдут человеческих лиц», — сказал Эрдоган.

Ранее он заявил, что не намерен вести переговоры с президентом США Джо Байденом по событиям в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, Байден 18 октября по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединённые Штаты Америки всегда будут на стороне Израиля. По словам Байдена, Вашингтон также продолжит работать с Тель-Авивом и другими партнёрами США в Ближневосточном регионе с целью предотвращения ущерба гражданскому населению.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в свою очередь ранее отмечал, что США несут ответственность за военные преступления, совершённые Израилем в секторе Газа. Он назвал военными преступлениями и геноцидом происходящее в секторе Газа и признал ответственными за это Вашингтон и отказавшихся осудить «эту агрессию» представителей в Совете Безопасности ООН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это не связано с нынешней эскалацией на Ближнем Востоке. Решение о создании палестинского государства было принято в рамках ООН, напоминал президент.

Российский лидер отмечал, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины. По словам Путина, Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров.