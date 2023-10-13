Бишкек, 13 октября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ.

ТАСС/Marc Asensio Clupes/ZUMA Press Wire

По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров».

«Их целью должна стать реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно, мы тоже видим это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование», — заявил российский лидер, добавив, что необходимо озаботиться решением данного вопроса мирными средствами.

Как передавало ИА Регнум, ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен.

Комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.

Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов высказал мнение о том, что удар ХАМАС по Израилю стал неожиданностью и катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не справился со своими обязанностями и покинет пост сразу после завершения активной фазы нынешнего конфликта.