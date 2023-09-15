Москва, 15 сентября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Если власти РФ будут добиваться снижения доли льготной ипотеки, то рискуют заморозить рынок жилья, считает Константин Харченко, социолог, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина РФ, заявил о том, что долю льготной ипотеки в РФ следует снизить до 50% на первичном рынке.

«Снижение доли льготной ипотеки может быть закономерным процессом по мере роста материального благосостояния населения, позитивных тенденций на рынке труда, — сказал Харченко. — Но сейчас, в связи со сложной обстановкой, говорить о снижении мер социальной поддержки пока преждевременно. Если доля льготной ипотеки будет урезана, возможна заморозка рынка жилья по причине снижения платёжеспособности».

Он напомнил, что строительная отрасль — это драйвер, который двигает от шести до восьми смежных секторов, которым, таким образом, тоже грозят кризисные явления, если начнутся проблемы у строительного сегмента.

«Решать вопрос о способах решения жилищной проблемы надо системно, — сказал эксперт. — И ипотека не должна быть тут единственным механизмом. Следует создавать рынок государственного арендного жилья, государственных застройщиков, либо субсидировать не ипотеку, а собственно застройщиков при условии предоставления ими льгот определённым категориям населения в увязке с их значимой социальной ролью в государстве (учитель, врач, военнослужащий и т.п.)».

Кроме того, он считает, что нужно возрождать механизм молодёжных жилищных кооперативов, который при правильном использовании и исключении злоупотреблений способен удешевить жилье до 50%.

Таким образом, как подчеркнул Харченко, снижение доли льготной ипотеки может обернуться негативными социально-экономическими последствиями, если не будет предложена достойная альтернатива.

С другой стороны, уменьшение доли льготного кредитования может быть направлено на более справедливое распределение льгот и поддержки между различными слоями населения. Такой точки зрения придерживается Екатерина Подольская, преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС. По её мнению, такие шаги могут уменьшить социальные диспаритеты и обеспечить доступ к жилью для более широких групп населения. Однако она полагает, что целесообразнее не уменьшать долю льготного кредитования, а направить средства для поддержки многодетных семей и снижения ставки при рождении очередного ребёнка.

Кроме того, есть прогноз, что снижение доли льготной ипотеки с высокой вероятностью обернётся падением количества сделок на рынке жилья. А это приведёт к снижению доходов строительных компаний ввиду уменьшения числа проданных метров. Об этом в беседе с корреспондентом ИА Регнум предупредила Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова. Она напомнила, что гражданам порой непросто накопить крупную сумму и оплачивать большие платежи в рамках ипотечного кредитования. Хотя, с другой стороны, льготное кредитование затратно и рискованно для бюджета.

Ранее ИА Регнум сообщало, что исследование, проведённое Национальным бюро кредитных историй, показало, что среднестатистической российской семье для комфортного обслуживания ипотеки необходимо иметь доход от 100,4 тысячи рублей в месяц. В январе 2023 года этот показатель равнялся 91,4 тысячи рублей.

По мнению директора госкомпании «Дом.РФ» Виталия Мутко, в России для стимулирования застройщиков, чтобы они возводили дома с квартирами большой площади, необходимо «на два пункта» снизить ипотечные ставки.

В свою очередь, правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Эксперт Николай Утолин объяснил этот поступок властей тем, что они таким образом хотят снизить спрос на ипотечные кредиты и тем самым охладить темпы роста цен на недвижимость.

Исследования, проведённые в конце лета 2023 года, показали, что в РФ продолжила дорожать вторичная недвижимость.