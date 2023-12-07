Москва, 7 декабря, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», предостерегла от «порочного круга» избытка льготных госпрограмм и назвала такую ситуацию «путём в тупик».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ, потому что чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных», — сказала она.

По её словам, те, кто кто получает дешёвые кредиты — избранные, однако за эти кредиты платят все остальные. Таким образом, подчеркнула глава Банка России, можно войти в «порочный круг», когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением таких программ.

«Программы расширяются, мы ещё повышаем ставку. Мне кажется, это путь в тупик и, конечно, не к этому нужно идти», — сказала Набиуллина.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября Набиуллина заявила, что льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать по мере истечения срока их действия. По её словам, они разгоняют цены на жильё. Она уточнила, что за три года цены на жильё выросли на 90%, что существенно выше инфляции и доходности.

Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве, социолог, Константин Харченко заявил ИА Регнум, что если власти будут добиваться снижения доли льготной ипотеки, то рискуют заморозить рынок жилья.

В конце ноября стало известно, что российское правительство готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки.