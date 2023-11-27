Москва, 27 ноября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Российское правительство готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки, сообщили «Известиям» в Минфине.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Дополнительное финансирование потребовалось в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы», — говорится в материале.

Согласно ДОМ.РФ, общий лимит выдач льготной ипотеки на новостройки под 8% составлял 5 трлн рублей, а семейной ипотеки под 6% — 3,4 трлн. Его распределили между банками. Так, Сбербанк выдал кредитов по первой программе на 2,221 трлн рублей из заложенных 2,249 трлн. Банк израсходовал лимиты по второй программе, выдав больше на 52 млрд. Напротив, ВТБ может выдать льготной ипотеки ещё на 274 млрд рублей, а семейной — на 214 млрд. Совкомбанк сможет выдать льготной ипотеки только на 6,8 млрд, а Райффайзенбанк — на 170 млн.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает, что из-за высоких ставок в экономике льготные программы придется дополнительно финансировать. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что банки, столкнувшиеся с дефицитом лимитов, могут ужесточить требования к показателям долговой нагрузки заемщика. При этом управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов полагает, что одобрять большие объемы лимитов по льготной ипотеке может оказаться ни к чему, в том числе из-за роста первоначального взноса.

В свою очередь, Центробанк выступил за повышение минимального первоначального взноса по льготной ипотеке. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, за три года с момента запуска программы разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье вырос с 10 до 42%.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября Эльвира Набиуллина заявила, что льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать по мере истечения срока их действия. По её словам, они разгоняют цены на жильё. Она уточнила, что за три года цены на жильё выросли на 90%, что существенно выше инфляции и доходности.

Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ, социолог, Константин Харченко заявил, что если власти России будут добиваться снижения доли льготной ипотеки, то рискуют заморозить рынок жилья.