Москва, 6 декабря, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Госдума на заседании 6 декабря приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. Ограничения также касаются планшетов с сим-картами.

Как сообщало ИА Регнум ранее, законопроект предполагает запрет использования в школах мобильных телефонов, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с опасностью жизни или здоровью.

В пояснительной записке сказано, что в целях создания благоприятных условий для проведения учителями уроков во время занятий использование средств связи обучающимися не допускается, кроме случаев, предусмотренных образовательной программой, и экстренных ситуаций.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отмечал, что законопроект не предполагает полного запрета на использование смартфонов в школах. По новому закону школьники смогут использовать телефоны лишь с разрешения учителя, пояснял министр.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект закона, ранее отмечал, что его принятие повысит дисциплину и роль педагога в процессе обучения и будет способствовать более живому общению в классе. Многие дети страдают зависимостью от мобильных телефонов, в связи с чем испытывают сложности с социальной коммуникацией, указывал спикер.

В сентябре 2022 года в официальном Telegram-канале «Госуслуги: для родителей» сообщалось, что школьники не имеют права пользоваться телефоном непосредственно во время школьных уроков, однако на переменах таких ограничений нет.