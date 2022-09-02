Москва, 2 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Дети не имеют права пользоваться телефоном непосредственно во время школьных уроков, однако на переменах таких ограничений не будет. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Госуслуги: для родителей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

«Коротко: на уроках в учебных целях — нет. Для экстренной связи и на переменах — да», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости демонстрации какого-либо материала учитель сможет воспользоваться компьютером, планшетом или интерактивной доской. В телеграм-канале напомнили, что новшеств в новом учебном году по использованию мобильных телефонов в школах нет.

Сообщается также, что родители имеют право договориться с педагогом о том, чтобы ученики сдавали телефоны перед началом урока либо использовали только кнопочные телефоны. При этом в случае необходимости связи с родителями на перемене или применения гаджета в медицинских целях ограничений для детей нет.