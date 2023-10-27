Москва, 27 октября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий вопросы использования смартфонов на уроках, не предполагает их запрет в школах. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

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По его словам, речь не идёт о запретах, ученики будут на связи с родителями, но на самих уроках использовать телефоны можно лишь с разрешения учителя.

«Так же, как и мои коллеги, подчеркну, что речь не идет ни о каких запретах. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя. А в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций в школе большую роль в их решении планируется отвести директору», — пояснил Кравцов.

Он напомнил, что в Год педагога и наставника, кроме различных просветительских и профессиональных мероприятий, проводится большая законопроектная работа по укреплению правового статуса учителя, поэтому было предложено законодательно закрепить обязанность школьников соблюдать внутренний распорядок образовательных учреждений.

«И здесь очень важен вопрос регулирования использования телефонов на уроках», — уточнил министр, добавив, что таким образом происходит выравнивание прав и обязанностей всех участников образовательного процесса.

Кравцов обратил внимание на то, что предложенная инициатива вызовет конструктивную дискуссию, её обсуждение продолжится на различных площадках, при этом, согласно последним опросам, на встречах с профессиональным сообществом, с родителями есть заинтересованность в этих подходах.

В Госдуму внесён законопроект о запрете использования в школах мобильных телефонов, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с опасностью жизни или здоровью. Документ размещён в электронной базе Госдумы. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании».

В пояснительной записке сказано, что в целях создания благоприятных условий для проведения учителями уроков устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации.

В сентябре 2022 года в официальном Telegram-канале «Госуслуги: для родителей» сообщалось, что школьники не имеют права пользоваться телефоном непосредственно во время школьных уроков, однако на переменах таких ограничений нет. Родители имеют право договориться с учителем о том, чтобы ученики сдавали телефоны перед началом урока либо использовали только кнопочные телефоны, при этом для связи с родителями на перемене или применения гаджета в медицинских целях ограничений для детей нет, отмечалось в сообщении.