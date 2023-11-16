Госдума одобрила законопроект об ограничении телефонов в школах
Москва, 16 ноября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, ограничивающий использование мобильных телефонов в школах. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности 16 ноября.
«Не пользоваться средствами вязи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой», — говорится в тексте принятого законопроекта.
Уточняется, что возможность воспользоваться средствами связи также остаётся в случае возникновения угрозы жизни или здоровью обучающих или работников образовательной организации.
По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие законопроект повысит дисциплину и роль педагога в процессе обучения и будет способствовать более живому общению в классе. Он отметил, что многие дети на сегодняшних день страдают зависимостью от мобильных телефонов, в связи с чем испытывают сложности с социальной коммуникацией.
Как передавало ИА Регнум, 15 ноября председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что в 2024 году в учебной программе российских школ может появиться предмет по семьеведению, который будет вестись в рамках курса «обществознания».