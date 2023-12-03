Москва, 3 декабря, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Ситуация для Украины в зоне проведения спецоперации действительно ухудшается. Об этом 3 декабря заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Bernd Elmenthaler/Global Look Press Йенс Столтенберг

Депутат прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о подготовке к «плохим новостям» с Украины.

«Для тех, кто сейчас будет обсуждать эту тему, будет несколько уровней мотивации», — сказал Новиков в беседе с «Лентой. ру».

Он отметил, что необходимо, с одной стороны, побудить страны Запада увеличить помощь Украине, а с другой — подготовить общественное мнение к тому, что помощь нужно сворачивать.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью телеканалу Das Erste генсек НАТО заявил, что ситуация на Украине может ухудшиться из-за нехватки западной помощи. До этого Столтенберг признал, что ЕС не в состоянии обеспечить Украину вооружением.

Ранее, 3 декабря, глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также прокомментировал слова генсека НАТО о ситуации на Украине. По его словам, изменение мировой психологии украинского конфликта во многом исходит от Запада как непосредственного участника, наряду с Киевом. Он также отметил, что Украина и Запад вступают в период арьергардных боев.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в октябре заявил, что НАТО активно толкает Россию к третьей мировой войне.