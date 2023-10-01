Москва, 1 октября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. НАТО активно толкает Россию к третьей мировой войне. Об этом 1 октября написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Он отметил, что министр обороны Британии Грант Шэппс решил перенести программу подготовки бойцов ВСУ под руководством Великобритании на Украину.

Медведев пояснил, что фактически было предложено превратить британских инструкторов в легальную цель для Вооружённых сил России, при этом прекрасно понимается, что они будут безжалостно ликвидироваться, причём не как наёмники, а как британские натовские специалисты.

Зампред Совбеза РФ добавил, что председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман требует немедленно поставить ВСУ ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения российской армии, поскольку это якобы соответствует международному праву.

«Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву. Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой», — написал Медведев.

Как передавало ИА Регнум, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает удары Украины по территории России ракетами Taurus оправданными. По её мнению, на Украину должны незамедлительно быть поставлены ракеты Taurus, поскольку ВСУ за счёт целенаправленного применения крылатых ракет может нарушить снабжение ВС России. Вместе с тем политик подвергла критике нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца в поставке этого типа вооружений Киеву, отметив, что «длительными раздумьями можно продлить страдания».

Газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса написала, что Великобритания впервые отправит своих военных для размещения на Украине.

Ранее Медведев заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от него исконно русских территорий. В статье говорится, что британский глава минобороны переговорил с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину, не полагаясь на собственные базы и других членов НАТО.