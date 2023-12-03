Брюссель, 3 декабря, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Украина находится в критическом состоянии, однако ситуация может ещё более ухудшиться. Об этом в интервью немецкому телеканалу Das Erste заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Стотенберг.

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

По его словам, такое положение дел сложилось, в том числе, из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Он признал, что члены Североатлантического альянса не смогли удовлетворить возросший спрос Киева на боеприпасы.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — подчеркнул генсек НАТО.

Что касается дальнейших действий Вооружённых сил Украины, Столтенберг считает, что принимать такие сложные решения должны украинцы и их военное руководство.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО 2 декабря признал, что Евросоюз не в состоянии обеспечить Украину вооружением. По его словам, европейские страны неспособны организовать совместную работу над расширением производства боеприпасов, оружия и техники из-за оборонной междоусобицы.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября заявил, что Украина в случае прекращения военных поставок продержится неделю. Он добавил, что Киев получает извне ежемесячно 4-5 млрд долларов, если это прекратится — он «ляжет».

По мнению экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, без продолжения помощи со стороны США Украина едва ли сможет выстоять до конца нынешнего года. Она окажется в очень тяжёлом положении. Он добавил, что способность Киева продержаться в ходе военного конфликта постоянно снижается, и первую очередь на фоне больших потерь живой силы в ВСУ.

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, за шесть месяцев так называемого контрнаступления, которое началось 4 июня, украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения.

Обозревателя польского портала Wnp Влодек Калета считает, что Украина врёт об успехах ВСУ на фронте, и в действительности на передовой сложилась трудная ситуация для Киева, которая вскоре может ещё больше ухудшиться.