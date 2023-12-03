Москва, 3 декабря, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Изменении мировой психологии украинского конфликта во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника, сообщил 3 декабря глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это изменение не просто распространяется на Запад, оно во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Заявление сенатор сделал на фоне призывов генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга подготовиться к плохим новостям с Украины. В этой связи Пушков напомнил, что ещё полгода назад из генсека НАТО невозможно было выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону. Нынешнее заявление Столтенберга теперь выглядит констатацией того, что тяжелые времена наступили.

Украина и Запад вступают в период арьергардных боев, считает Пушков. Он добавил, что контрнаступление украинской армии провалилось, антироссийские санкции не сработали. При этом добавился кризис на Ближнем Востоке. В сложившейся ситуации Пушков полагает, что успешно действовать одновременно на двух направлениях — украинском и ближневосточном — США на деле, а не на словах, будет неизмеримо сложнее.

В интервью телеканалу Das Erste генсек НАТО сообщил, что ситуация на Украине может ухудшиться из-за нехватки помощи со стороны западных стран. Он добавил, что в ближайшее время Киев не получит необходимое количество военной техники и вооружения из-за не достаточных производственных мощностей оборонного комплекса на Западе. До этого Столтенберг признал, что Евросоюз не в состоянии обеспечить Украину вооружением.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации на Украине защиту людей и страны.

Директор ФСБ России Александр Бортников в октябре заявил, что Запад превратил Украину в площадку для обкатки террористов и наёмников из разных стран мира. Он сообщил об участии в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований, а также 794 наёмников из 35 государств мира.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в октябре, что НАТО активно толкает Россию к третьей мировой войне.